KOCAELİ İzmit polisi, temastan kaçınmak için barkodla kimlik sorguluyor

İzmit polisi, temastan kaçınmak için barkodla kimlik sorguluyorİZMİT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamalarda temastan kaçınmak için barkod okutarak, kimlik kontrolü yapmaya başladı.

23.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:52
İzmit polisi, temastan kaçınmak için barkodla kimlik sorguluyor
İZMİT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamalarda temastan kaçınmak için barkod okutarak, kimlik kontrolü yapmaya başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında temastan kaçınmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla kimlik kontrollerini barkod okutarak yapıyor. Polis ekiplerinde bulunan tablet bilgisayarlara entegre edilen barkod okuyucu sayesinde, kişinin sorgulanmak istenen kimliği taratılıyor. Böylece kimliğe temas etmeyen polis ekipleri, hem vatandaşın sağlığını hem de kendi sağlığını tehlikeye atmamış oluyor. Bulaş riskinin bu sayede büyük oranda azaltıldığı belirtilirken, uygulamadan memnun kalındığı kaydedildi.
İlçe esnafından Şükrü Özsoy, Emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Temassız bir uygulama olması bizleri memnun etti. Sağlık açısından olması gereken bir şeydi dedi.
Koronavirüsten korunmanın en önemli yollarından birinin el temasından kaçınmak olduğunu belirten Yücel Akkuş ise, Gayet güzel bir uygulama. Koronavirüsün nereden, nasıl bulaşacağını bilemediğimiz için tüm tedbirleri almamız lazım. En önemlisi zaten el temasıydı, bu şekilde temassız olması çok mantıklı diye konuştu. KOCAELİ İzmit polisi, temastan kaçınmak için barkodla kimlik sorguluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, İzmit, Güncel, Haber

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