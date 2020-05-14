KOCAELİ İzmit'te 2 sokak karantinaya alındı

İzmit'te 2 sokak karantinaya alındıİZMİT'te, koronavirüs vakalarının görüldüğü 2 sokak karantinaya alındı.

14.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:04
İzmit'te 2 sokak karantinaya alındı
İZMİT'te, koronavirüs vakalarının görüldüğü 2 sokak karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan vakalar karantinaya alındı.
İzmit Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak'ta filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı. İki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit edildi. Covid-19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, karantina tedbirleri alındı. İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak. Polis ekipleri sokaklarda görevde bulunurken, belediye ekipleri ise sokaklardı yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı. KOCAELİ İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel, Haber

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