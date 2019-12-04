Haberler » Güncel » Kocaeli-izmit'te, azize santa barbara ayinle anıldı - Haber

Kocaeli-izmit'te, azize santa barbara ayinle anıldı

İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldıİZMİT'te, Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürülen Azize Santa Barbara, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katıldığı ayinle anıldı.

04.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32
'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı
İZMİT'te, Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürülen Azize Santa Barbara, Fener Rum Patriği 'un katıldığı ayinle anıldı.
Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde işkence edilerek öldürülen Azize Santa Barbara, 'Santa Barbara Kulesi' olarak da adlandırılan İzmit Bağçeşme mevkiindeki tarihi surlar altında ayin ile anıldı. Santa Barbara Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Ayinde başı kesilerek öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara için İncil'den dualar okunarak, mumlar yakıldı.
Ayin sonrasında konuşma yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Azizlere, azizelere özel hürmet gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, azizler, ermişler Yüce Allah'ın katında bizim dualarımızı götürüyorlar, iletiyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz. Her sene burada isim günlerini kutladığımız gün, onlara özellikle hasret gösteriyor, hasret besliyoruz. Onlara karşı dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Yüce Allah'ın katına götürmelerini arzu ediyoruz. dedi.
Kocaeli-izmit'te, azize santa barbara ayinle anıldı

Santa Barbara, Bartholomeos, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor - Haber
14:49 Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - Haber
14:48 Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı - Haber
14:45 Evliyaoğlu'ndan arıcılara kışlatma uyarısı - Haber
14:44 "Kadına yönelik şiddet, en yıkıcı insan hakkı ihlalidir" - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 14:52:22