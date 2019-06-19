19.06.2019 16:10
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KOCAELİ İZMİT'TE DEV ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ 1 YARALI

İZMİT kent merkezinde bulunan yürüyüş yolunda dev Çınar agacı şiddetli yağışta devrildi.

İZMİT kent merkezinde bulunan yürüyüş yolunda dev Çınar agacı şiddetli yağışta devrildi. Bir otomobil Çınar ağacının altında kalıp hasar görürken kaldırımda yürüyen Dilek Erkol isimli genç kadın yaralandı.
Olay Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yürüyüş yolu mevkinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde İzmit kent merkezinde şiddetli yağış sonrasında yürüyüş yolunda bulunan dev Çınar ağaçlarından biri Hasret Özübey'in içersinde olduğu 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çınar ağacının dalları kaldırımda yürüyen Dilek Erkol isimli genç kadının ayaklarına çarpması sonucu yaralandı. Olayı görenler hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri genç kadına olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Dilek Erkol Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Erkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Büyük bir gürültüyle otomobilinin üzerine ağacın düştüğünü söyleyen Hasret Özübey, Tam Çınar ağacının altında durmuştum. Bu esnada kapıyı açmaya fırsat kalmadan büyük bir gürültüyle Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Şans eseri otomobilin arka tarafına doğru devrildi. Ben de biranda kendimi otomobilden dışarı attım. Allahtan arka tarafa düştü ve ben de o sırada otomobilden sağ sağlim çıkabildim. dedi.
Yürüyüş yolu devrilen Çınar ağacı nedeniyle ulaşıma kapanırken Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev Çınar ağacını parçalara ayırarak yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ İZMİT'TE DEV ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ 1 YARALI
Kaynak: DHA
Kocaeli, İzmit, Çınar, Güncel

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