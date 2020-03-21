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KOCAELİ İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandı

İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandıİZMİT'te İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

21.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:47
İzmit 'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandı
İZMİT'te İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Bazı kuaförler, gelin adaylarına verdikleri randevulardan aldığı kaparo ücretlerinin ödeneceği yönünde yazılar astı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerini kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yurt genelinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi. İzmit kent merkezinde de kuaför, berber ve güzellik salonu olarak hizmet veren birçok işyeri faaliyetin durdurulma saatini beklemeden dükkanlarını kapattı. Bazı kuaförler ise kapılarına daha önceden gelin adaylarına verilen randevulardan alınan kaporaların ödeneceğini, müşterilerin mağdur edilmeyeceğini bildiren yazılar astı.
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KOCAELİ İzmit’te kuaför, berber ve güzellik salonları ’koronavirüs’ nedeniyle kapandı

Kaynak: DHA

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KOCAELİ İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kuaför, İzmit, Güncel

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