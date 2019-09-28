Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü

İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

28.09.2019 21:07
İzmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü (1)
İZMİT'te, TEM Otoyolunda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR durdu. Arkadan gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -
Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü

TEM Otoyolu, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:49 Flash!
01:43 "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama