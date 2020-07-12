KOCAELİ İzmit’te sahilde maske takmayanlara ceza

İzmit'te sahilde maske takmayanlara ceza

İZMİT'te, gece sahilde yapılan denetimde 7 kişiye maske takmadığı, 1 kişiye karantinayı ihlal ettiği için ceza kesilirken, aranan 2 kişi de yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İzmit sahilinde denetim yaptı. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşlar sahile akın ederken, polisler vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Polisler, vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını isterken, maske takmadığı belirlenen 7 kişiye ve karantinayı ihlal etmekten 1 kişiye ceza kesti. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimde 13 aracın sürücüsüne toplam 22 bin 862 TL ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.