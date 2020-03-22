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KOCAELİ-İzmit'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı

İzmit'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldıİZMİT'te, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkan 65 yaş üzerindeki kişileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

22.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:45
İzmit 'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı
İZMİT'te, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkan 65 yaş üzerindeki kişileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
İzmit'te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 65 yaş üzeri kişiler oldu. Özellikle cami avluları ve semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde bulunan 65 yaş üzerindeki kişiler, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Koronavirüsün tehlikelerinin anlatıldığı yaşlı kişiler evlerine gönderildi. Kendi imkanları ile evlerine kısa sürede ulaşamayacak olanlar ise polis ve zabıta ekipleri tarafından evlerine kadar götürüldü.
POLİS YARDIMCI OLDU
İzmit Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstü bir kişi 155'i arayarak ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın marketten ihtiyacı olan ürünleri alarak evine bıraktı.
'GENİŞ AİLEM' PROJESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara 'Geniş Ailem' projesi ile yardım eli uzatıyor. İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlama ile sokağa çıkamayan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı merkezini arayarak yardım istiyor. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.
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KOCAELİ-İzmit’te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı

Kaynak: DHA

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KOCAELİ-İzmit'te sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Polis, İzmit, Güncel

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