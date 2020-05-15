KOCAELİ İzmit'te sokağa çıkma izninde gençler dans etti

İzmit'te sokağa çıkma izninde gençler dans ettiİZMİT'te, koronavirüsle mücadelede kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evlerinde olan 15-20 yaş arasındaki gençler verilen izinle güneşli havanın keyfini çıkardı.

15.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:35
İzmit'te sokağa çıkma izninde gençler dans etti
İZMİT'te, koronavirüsle mücadelede kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evlerinde olan 15-20 yaş arasındaki gençler verilen izinle güneşli havanın keyfini çıkardı. Paten yapan gençler müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.
Koronavirüs salgınından korunmaları için sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş arasındaki gençler verilen izin kapsamında bugün cadde ve sokaklara akın etti. Bazı gençler bisiklete binerken bazıları da kaykay ve paten yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. İzmit Kent Meydanında bulunan gençler müzik eşliğinde hem paten yaptı, hem de dans etti. Dans eden gençleri çevredekiler ilgiyle izledi.
Günlerdir evde zaman geçirdiklerini söyleyen Atacan Keskin, "Evde çok canımız sıkıldı. Zaman zaman ders çalıştık, kitap okuduk ya da bilgisayarda oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalıştık. Bugün verilen izinle güneşli havada paten yapmaya geldik. Cep telefonumuzdan müzik açıp zaman zaman da dans ederek eğlendik." dedi.
Neredeyse yürümeyi unuttuğunu belirten Ahmet Sevim, "Bizim gibi gençlerin evde vakit geçirmesi kolay olmadı. Evde oturmaktan neredeyse yürümeyi unutmuşuz. Bugün arkadaşlarımızla sözleşip buluştuk. Hep birlikte gezip zaman geçireceğiz" diye konuştu. KOCAELİ İzmit’te sokağa çıkma izninde gençler dans etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel, Haber

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