KOCAELİ İzmit'te yağmur etkili oldu

İzmit
'te yağmur etkili oldu
İzmit'te yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı.
İzmit'te öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan yağmur daha sonra şiddetini azalttı. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu
ve kent merkezindeki cadde ile sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. Yağmurdan kaçanlar, dükkanlar ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler araçlarıyla su birikintileri içerisinde ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri, sularla kaplanan yollarda tıkanan rögarları açmak için uğraştı. Yağmur yağışının dinmesinin ardından cadde ve sokaklardan sular çekildi.
Kaynak: DHAİzmit
, Güncel