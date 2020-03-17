KOCAELİ İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandıİZMİT'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları, yurtdışında Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için hazırlandı.
17.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:53
İzmit 'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
İZMİT'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları, yurtdışında Türkiye 'ye gelecek vatandaşlar için hazırlandı.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurtdışından gelen vatandaşlar için hazırlandı. Yurtdışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak gözetim altında kalmaları sağlanacak.
İZMİT'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları, yurtdışında Türkiye 'ye gelecek vatandaşlar için hazırlandı.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurtdışından gelen vatandaşlar için hazırlandı. Yurtdışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak gözetim altında kalmaları sağlanacak.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KOCAELİ İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
Etiketler : Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye, İzmit, Güncel
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