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KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görevi yaparak güvenliği sağlıyor.

10.08.2019 13:26
KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görevi yaparak güvenliği sağlıyor.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan turizm merkezi Kandıra'nın sahillerinde jandarma, atlı birliklerle görev yapıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan getirilen 'Candaş', 'Oğuzhan' ve 'Şimşek' isimli 3 at ile jandarmalar göreve başladı. Yaz dönemi boyunca bu bölgelerde görev yapacak olan atlı birlikler, güvenliği sağlamasının yanı sıra tatilcilerin de ilgi odağı oldu.
Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı Geçici At Eğitim Merkezi'nde bulunan atlar, özel eğitimli astsubaylarla beraber göreve başlamasının ardından ilçede kapkaç, hırsızlık gibi olaylarda gözle görülür bir azalma olduğunu söyleyen esnaf, bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.
Sahil şeridinde yaklaşık 10 yıldır esnaflık yapan Ramazan Nergiz, jandarmanın atlı birliklerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, Araçların giremediği yerlerde çok daha iyi güvenlik sağlıyorlar. Halkımızın güvenliği için sabah akşam görev yapıyorlar, bu durum bizi mutlu ediyor. Jandarmanın atlarla bu sahilde devriye görevi yapması biz esnaflara da faydalı oluyor. Vatandaşların atlara sempatisi oluyor, atların etrafında kalabalık gruplar olduğu için bundan esnaflar da faydalanıyor. Jandarmanın atlarla burada devriye yaptıklarını görenler kendilerini huzurda ve güvende hissediyor, en azından jandarmanın var olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bu uygulamadan son derece memnunuz dedi.
KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR

Karadeniz, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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