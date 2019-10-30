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Kocaeli kablo tamiri için yapılan kazıda metan gazı açığa çıktı

Kablo tamiri için yapılan kazıda metan gazı açığa çıktıİzmit'te bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda metan gazı tespit edildi.

30.10.2019 14:15
Kablo tamiri için yapılan kazıda metan gazı açığa çıktı
İzmit'te bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda metan gazı tespit edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri bölgede önlem alırken, kazı çalışması durduruldu.
Olay, öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Toprağın yaklaşık 2 metre altında bulunan kablolardaki arızayı gidermek için kazı yapan ekipler, girdikleri çukurdaki oksijenin yetersiz olmasından şüphelenerek durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem alarak kazılan bölgeyi incelemeye aldı. Yapılan incelemeler ve ölçümlerin ardından metan gazı sızıntısı olduğunu belirleyen AFAD ekipleri, sızıntının çevreye zarar verecek düzeye yayılmaması için kazı çalışmasını durdurdu. Ekipler kazıyı durdurarak, kabloları tamir etmeye çalıştı.
Kocaeli kablo tamiri için yapılan kazıda metan gazı açığa çıktı

İtfaiye, İzmit, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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