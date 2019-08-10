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KOCAELİ Kaçan dana uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Kaçan dana uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştüKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ipini kopararak kaçan dana, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana düştü.

10.08.2019 19:03
KOCAELİ Kaçan dana uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü
Kaçan dana uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ipini kopararak kaçan dana, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana düştü. Danayı düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Körfez Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fikret Işık'a ait kurbanlık dana, ipini kopararak evin önünden kaçmaya başladı. Aile hemen kendi araçlarıyla dananın peşine düşerken, Körfez Belediyesi'ne de haber verdi. Körfez Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan danayı sakinleşmesi için 6 tane uyuşturucu iğne attı. Güney Mahallesi Nizam Sokak'a kadar kaçan dana iğnelerin etkisiyle bayılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yanındaki çalıların arasına düştü.
Dana bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çalıların arasındaki danayı halatlarla bağladıktan sonra merdivenli araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılan danayı kontrol etmesi için olay yerine veteriner hekim çağırıldı.
KOCAELİ Kaçan dana uyuşturucu iğne atılınca çalılık alana düştü

Barbaros Mahallesi, İtfaiye, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

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