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Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Kocaeli'nde evinin yakınında bulunan markete giden kadın, evinin önünde kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

01.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:56

'nin ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.

Olay dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.İ. evinin yakınında bulunan markete gitti. Kısa süre sonra evine doğru yürüyen E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi.

ELLE TACİZ EDİNCE TOKADI YEDİ

Arkasına dönen kadın kendisini evinin kapısının önünde elle taciz eden kişiye tokat attı. Kadının bağırması üzerine tacizde bulunan kişi koşarak kaçtı. Sesleri duyarak evden çıkan kadının eşi, tacizcinin peşine düştü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINDA

, olayın ardından kaçan tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tacizcinin kimliğini belirledi. Polis, S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

S.E.'nin 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama' suçlarından toplam 5 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Kocaeli, Derince, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
BURAK: Onun 1 sn sapıklıgı igrençligi kadının bütün hayatını mafetyi piskolojisi artık düzelmez allah belanı versin tutuklanmıyacakta şimdi salıverecekler sanki hak adalet varmı
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ASDAS: kafayı yemiş herkes: D
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