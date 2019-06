KOCAELİ Kahraman bekçi o anları anlattı

Kahraman bekçi o anları anlattıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran karakol bekçisi İbrahim Ekinci 'ye, Kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından başarı belgesi verildi. Kahraman bekçi o anları anlattı. İzmit ve Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç, yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yoldayken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan ve işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci, hemen direksiyonu tutup, aracı durdurdu. Ekinci, olası faciayı önlerken, yolculardan 112 Acil Servis 'i aramalarını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Şehabettin Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, şoförün kalp krizi geçirdiği sırada aracı durdurarak, olası kazayı önleyen Hereke Polis Merkezi'nde görevli bekçi İbrahim Ekinci'ye başarı belgesi verdi.Halk otobüsü sürücüsünün kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak yolcuların hayatını kurtaran bekçi İbrahim Ekinci, o anları anlattı. Araç sürücüsünün rahatsızlandığını fark ettiğini söyleyen İbrahim Ekinci, "Otobüs Şirinyalı mevkiine geldiğinde araç şoförünün rahatsız olduğunu fark ettim. Kendisine, 'Ağabey çok rahatsızsın. İstersen başka bir şoförle devam edelim' dediğim halde kendisi uyarılarımı dinlemedi. Şirinyalı mevkiini geçerken kendisi otobüsün direksiyonuna yığılıp kaldı. O esnada ben hemen yanındaki koltukta seyahat ediyordum. Şoförün yığıldığını gördüğümde ilk hareketim sol elimle şoförü direksiyonun üzerinden kaldırmak ve sol ayağımla otobüsün frenine basmak oldu. Daha sonra iki elimle direksiyonu kavrayarak otobüsün kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştım. Otobüs önce bariyerlere yöneldi ama direksiyonu tutarak tekrar yola çevirmeyi başardım ve frene basarak aracı kontrol altına almayı başardım.? dedi.İbrahim Ekinci sürücünün hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, 'Daha sonra araçtaki arkadaşlara 112'yi aramalarını söyledim. Hatta içlerinde sağlık personeli olup olmadığını sordum. Onun akabinde aracı güvenli bir şekilde durdurduktan sonra diğer yolcu arkadaşlarla birlikte şoför arkadaşımızı bulunduğu yerden çıkardık. Aracın yan tarafında, yan yatar pozisyona getirdik ve sağlık ekibi arkadaşlarımız gelene kadar bekledik. Bu sırada 112'de çalışan bir arkadaşımız oradan geçiyormuş. Tesadüfen o geldi. Ona nabzın olup olmadığını sordum. O arkadaş bana nabzın olduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken 112 geldi. Şoför arkadaşı 112'ye teslim ettik. Yaklaşık 2 saat sonra şoför arkadaşın sağlık durumunu öğrenmek için kooperatifi aradığımızda kendisini kaybettiğimizi söylediler.' diye konuştu.Ekinci araçta bulunan yolcuların hayatını kurtardığı için memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:'Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Benim yapmış olduğum her şeyden önce bizim insanlık görevimiz. Bunun yanında mesleki görevimizi de yerine getirdik. Aracın içerisindekilerin canlarını kurtardığımız için de çok mutluyum ama şoför ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüm. Keşke o da hayatta kalsaydı da bu olay tam anlamıyla güzel bir kurtarma şekli olsaydı. Şu kadar söyleyebilirim, insanların canını kurtarma duygusu gerçekten çok güzel. Bunun karşılığında da hem çevremdeki insanların hem emniyetteki meslektaşlarımın, arkadaşlarımın beni aramaları, tebrik etmeleri, bunun herkesin yapamayacağı bir davranış olduğunu söylemeleri çok mutluluk verici. Müdürlerimin ve arkadaşlarımın da bunun yanında bana değer vermeleri, beni bu şekilde onurlandırmaları beni çok mutlu etti. Çok güzel bir duyguydu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yaşattıktan sonra da böyle bir cesaret ve soğukkanlılık nasip etsin"