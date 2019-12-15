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Kocaeli kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardıİzmit'te yalnız yaşadığı evde kahvaltı hazırlarken düşen ve kalça kemiği kırılan Sevim Elbir'i (82) itfaiye ekibi kurtardı.

15.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:20
Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
'te yalnız yaşadığı evde kahvaltı hazırlarken düşen ve kalça kemiği kırılan Sevim Elbir'i (82) itfaiye ekibi kurtardı.
Olay sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Elbir, kahvaltı hazırladığı sırada mutfakta dengesini kaybederek yere düştü. Acı içerisinde yerden kalan Elbir, kendi imkanlarıyla cep telefonuna ulaşarak akrabalarından yardım istedi. Eve gelen akrabaları, evin kapısını açamayınca 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonundan içeriye girerek yaşlı kadına ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadına evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla merdivenlerden indirerek ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kocaeli kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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