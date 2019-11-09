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Kocaeli kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdi

Kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdiKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, park halindeki kamyondan sızan sıvının kötü koku yayması sonucu endişelenen mahalleli, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

09.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:08
Kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdi
KOCAELİ'nin ilçesinde, park halindeki kamyondan sızan sıvının kötü koku yayması sonucu endişelenen mahalleli, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sıvıda inceleme yapan ekipler, maddenin çevreye bir zararı olmadığını tespit etti.
Olay, akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü altında meydana geldi. Park halindeki 41 RA 798 plakalı kamyondan sızan sıvının kötü kokması üzerine çevredekiler, endişelenip, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Kamyon ve çevresinde yapılan ölçümlerde kamyondan sızan sıvının kauçuk maddesi yapımında kullanılan 'Polietilen Wax' maddesinin korunması amacıyla kullanılan sıvı olduğunu belirlendi. Yapılan ölçümlerin sonucunda maddenin çevreye bir zararı olmadığı tespit edildi.
Kocaeli kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdi

İtfaiye, İzmit, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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