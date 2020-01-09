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Kocaeli kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah Barajı'nda gölet suyla dolunca barajın kapakları açılarak, su tahliyesine başlandı.

09.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:10
'da baraj doldu, kapaklar açıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah Barajı'nda gölet suyla dolunca barajın kapakları açılarak, su tahliyesine başlandı.
Kandıra Çakırcaali Mahallesi mevkiinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda önceki gün su seviyesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. Baraj havzası dolunca önümüzdeki günlerde oluşabilecek yoğun yağışlar öncesinde önlem alındı. Dün, barajın kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Yapılan su tahliyesi sonucu bugün su seviyesi 17 milyon 380 bin metreküple yüzde 77 oranına ulaştı.
Kocaeli kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA


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