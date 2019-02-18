Kocaeli Kandıra'da Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

Kandıra
'da karaya oturan gemi kurtarıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya
bandıralı gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı. Gemi kontrol edilmek üzere Kefken açıklarına çekildi.
Kandıra Babalı sahili Dikili
mevkiinde Cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı. Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirmiş, sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli
'den römorkör gelmişti. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halatın 4 kez kopmasına rağmen geminin yerinden oynamaması üzerine, bugün gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı.
Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca Rus asıllı olduğu öğrenilen gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Gemi hasar görmemiş ise Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak.
Kaynak: DHA