KOCAELİ Kanser hastası yaşlı adam intihar etti

Kanser hastası yaşlı adam intihar etti

İZMİT'te, kanser hastası Mehmet T. (80), evinde kendisini tüfekle başından vurarak yaşamına son verdi.

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Gözde Sokak'taki apartmanın zemin katında meydana geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören, son zamanlarda hastalığının ilerlemesiyle birlikte sancılarının artığı öğrenilen Mehmet T., eşi mutfakta olduğu sırada, kendisini tüfekle başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mehmet T.'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.