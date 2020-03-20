Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu - Haberler

KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduİZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.

20.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:32
Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu
İZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.00'de yurdun koridorlarına çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika boyunca alkışladı. Önceki gün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye getirilen kişilerin İzmit 'teki öğrenci yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 191 kişi, saatler 21.00'i gösterdiğinde koronavirüsle mücadele sürecinde gayretle çalışan sağlık personelleri için 1 dakika boyunca alkış tuttu. Yurdun koridorlarına çıkan 191 kişinin, alkış tuttukları süre boyunca birbirlerine olabildiğince uzak durduğu ve temastan kaçındığı görüldü. 1 dakika boyunca alkışı sürdüren kişiler, kendilerine özel olarak ayrılan odalara dönerek karantina sürecine devam etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu
Etiketler : Kredi Yurtlar Kurumu, Karantina, Avrupa, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek (2) - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj - Haber Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ı koronavirüs nedeniyle düşünce suçlularını serbest bırakmaya çağırdı - Haber Libya hükümeti sokakları dezenfekte etmek için araçlar ithal etti - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber
Loading