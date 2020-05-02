Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KOCAELİ Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde turistik Maşukiye bölgesi ve Kartepe'nin etekleri, karların erimesiyle birlikte çöp içerisinde kaldı.

02.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:12
Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde turistik Maşukiye bölgesi ve Kartepe'nin etekleri, karların erimesiyle birlikte çöp içerisinde kaldı. Kış aylarında pikniğe giden tatilcilerin bıraktığı çöpler, karların erimesinin ardından ortaya çıktı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe'de çöp sorunu yaşanıyor. Kış aylarında kar üzerinde kaymak, sucuk-ekmek yemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'ye giderek eğleniyor. Ancak bazı tatilcilerin arkalarında gelişigüzel bıraktıkları çöpler, yaşanan yağışlarla birlikte kar altında kalıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle birlikte, tatilcilerden kalan çöp yığınları gün yüzüne çıktı. Kartepe'nin eşsiz doğasını kirleten çöp yığınlarının, bazı noktalarda su kanallarını tıkadığı görüldü. KOCAELİ Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Maşukiye, Kartepe, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Bakan Soylu ’Salgında genel yayılım bitti’ dedi mi? Bakanlık’tan jet açıklama geldi Haberler
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Haberler››Güncel››KOCAELİ Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: Akademik personele online eğitim - Haber 15:30: O ilde son 2 haftadır hiç virüs vakasına rastlanmadı - Haber 15:30: Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü (2) - Haber 15:28: Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım - Haber 15:27: Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 14:23: Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var - Haberler 13:59: Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor - Spor 13:55: İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü - Haber 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 13:11: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi - Haber