Kocaeli Karlı Kaplı Ormanlardaki Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:27



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:27

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanları için yem bırakıyor. Yem bırakılması sayesinde hayvanlar hayatta kalırken, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına da inmiyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorluk çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanlarının etkilenmemesi için harekete geçti. Ekipler haftanın belirli günlerinde Kartepe Pazarçayırı, Kuzuyayla, Maşukiye gibi yoğun kar yağışı alan yüksek kesimlere yem bırakıyor. Yapılan yemleme çalışmalarıyla hayvanların hayatta kalmaları sağlanırken, yiyecek bulmaları için yerleşim yerlerine de inmeleri engelleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiği günlerde yemleme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.Pazarçayır Mahalle Muhtarı Remzi Güler bölgelerinde yaklaşık 30 geyik bulunduğunu belirterek, Bölgemizde yaklaşık 30 tane geyik olduğunu biliyoruz. Onlar da kar yağışıyla beraber doğada olumsuz etkileniyor, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Çok fazla kar yağdığı dönemde ekipler buraya gelerek yaban hayvanlarının aç kalmaması için hayvanların geçiş güzergahında bulunan belirli yerlere zaman zaman yem bırakıyor. Hayvanların hem açlıktan ölmemeleri hem de yerleşim yerlerine inerek etrafa zarar vermemesi için ekipler yemleme çalışmaları yapıyor. Ekiplerimiz yaban hayvanları için çok duyarlı davranıyor. Bizler de doğada bulunan geyik gibi yaban hayvanlarının çoğalması ve ileride turizm amaçlı kullanılabilmesi için uygulamanın verimli ve güzel olduğunu düşünüyoruz. Bizler de köy halkı olarak avcılara tembih ediyoruz, korumaya çalışıyoruz ve ileride sayılarının daha da artacağını tahmin ediyoruz. dedi.