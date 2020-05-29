KOCAELİ Karnına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmek istedi

Karnına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmek istediİZMİT'te, sahil kenarında karnına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan Adnan K. (21), polis ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ikna edildi.

29.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:03
Karnına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmek istedi
İZMİT'te, sahil kenarında karnına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan Adnan K. (21), polis ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ikna edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit Fuar Alanı Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sahil kenarında karnına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan K.'yi ikna etmeye çalıştı. Adnan K.'nin karnına dayadığı pompalı tüfeği indirmemesi üzerine, olay yerine özel harekat polisleri çağırıldı. Özel harekat polisleri sahil çevresinde, Adnan K.'nin pompalı tüfeği ateşlemesi ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekiplerince ikna edilen Adnan K., hastaneye kaldırıldı. KOCAELİ Karnına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmek istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Polis, Güncel, Haber

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