KOCAELİ Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılar
Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılarKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çeklerle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden, 7'si tutuklandı.
17.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılar
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çeklerle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden, 7'si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de devraldıkları ve çeklerin kontrol edildiği sistemde 'güvenilir' olarak kayıtlı bulunan şirketler üzerinden karşılıksız çekle malzeme alımı yapanlara yönelik Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Karşılıksız çeklerle alınan ürünlerin 7 depoda tutulduğu belirlendi. Depolarda elektrik malzemelerinden, ahşap ürünlere kadar birçok ürün ele geçirildi. Karşılıksız çekle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldıkları belirlenen 18 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. 3'ü adli kontrolle olmak üzere, 10 kişi ise serbest bırakıldı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çeklerle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden, 7'si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de devraldıkları ve çeklerin kontrol edildiği sistemde 'güvenilir' olarak kayıtlı bulunan şirketler üzerinden karşılıksız çekle malzeme alımı yapanlara yönelik Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Karşılıksız çeklerle alınan ürünlerin 7 depoda tutulduğu belirlendi. Depolarda elektrik malzemelerinden, ahşap ürünlere kadar birçok ürün ele geçirildi. Karşılıksız çekle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldıkları belirlenen 18 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. 3'ü adli kontrolle olmak üzere, 10 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KOCAELİ Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılar
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel
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