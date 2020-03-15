KOCAELİ Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı
Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı.
15.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:48
Kartepe 'de ahşap restoran alev alev yandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı. Olay öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan turistik Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın 3 katlı ahşap binasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, alevlerden kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de binanın 2'nci katından atlayarak yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı. Olay öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan turistik Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın 3 katlı ahşap binasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, alevlerden kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de binanın 2'nci katından atlayarak yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KOCAELİ Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı