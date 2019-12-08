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Kocaeli kartepe hafta sonunda tatilcilerin tercihi oldu

Kartepe hafta sonunda tatilcilerin tercihi olduKocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezi hafta sonu günübirlik tatilcilerin tercihi oldu.

08.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:35Kocaeli kartepe hafta sonunda tatilcilerin tercihi oldu
hafta sonunda tatilcilerin tercihi oldu
'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezi hafta sonu günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkarmaya gelen aileler doyasıya eğlendi.
Kış turizmi açısından 'nin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe, hafta sonunda günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Kar kalınlığının 27 santimetre olduğu Kartepe'ye çocukları ile birlikte gelen aileler, karda eğlenmenin keyfini yaşadı. Kartopu oynayan ve kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen orman ise eşsiz görüntüler oluşturdu.
Ailesi ile birlikte İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Kenan Şahin, 'İstanbul'dan geliyoruz. Harika bir hava var. Bu havanın eşliğinde kaçırmamamız gereken de bir manzara var burada. Kar eşliğinde çocuklarımızla beraber tatil yapıyoruz.ö dedi.
Yılın ilk karını görmek için ailecek geldiklerini söyleyen Sadık Aşkın, Biz İzmit'ten geldik. Yılın ilk karını görmeye geldik. Kar keyfi yapıyoruz. Herkesi Kartepe'ye bekliyoruz. Kartepe çok güzel. İnsanları güzel, doğası güzel, her yeri güzel. diye konuştu.

Türkiye, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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