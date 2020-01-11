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Kocaeli kartepe yolunda tatilci yoğunluğu

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğuKOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

11.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:17Kocaeli kartepe yolunda tatilci yoğunluğu
yolunda tatilci yoğunluğu
KOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşunca jandarma ekipleri yönlendirme yaptı. Kar kalınlığının 1 metre 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Oteller bölgesindeki telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan tesislerde şişme bot ve kızakla kayıp, kartopu oynadı.
KİLOMETRELERCE KUYRUK
Kartepe yolunda ise öğle saatlerinde kilometrelerce yoğunluk başladı. Zirveye çıkmak için yaklaşık 45 dakikadır yolda olduğunu söyleyen Mehmet Keskin, "İstanbul'dan Kartepe'ye geldik, fakat zirveye çıkarken trafik yoğunluğuyla karşılaştık. Yaklaşık 45 dakikadır oteller bölgesine çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
SÖMESTRE REZARVASYONLARI BAŞLADI
Sömestr rezervasyonlarının başladığını söyleyen Kartepe Oteli Genel Müdürü Servet Akça, 'Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde bulunan 17 kayak pistinin tamamı açık ve insanlar rahatça kayak, snowboard yapıyorlar. Sömestr rezervasyonları da başladı. Buraya sömestr tatilinde gelmek isteyen vatandaşlarımız erken rezervasyon yaptırırlarsa iyi olur." diye konuştu.
KEYİFLİ BİR YOĞUNLUK VAR
Kartepe'de güzel bir yoğunluk yaşandığını belirten Dursun Deniz, "Kartepe bol karlı ve güneşli olduğu için çok güzel kayak yapılıyor. İnsanlar burada kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Biz burada işletmecilik yapıyoruz sömestre tatilinde daha da yoğunluk bekliyoruz." dedi.
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE( ), (DHA) ? KOCAELİ'nin kayak merkezi Kartepe hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirve yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşunca jandarma ekipleri yönlendirme yaptı. Kar kalınlığının 1 metre 30 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde pistler, kayak ve snowboard yapanlarla dolup taştı. Oteller bölgesindeki telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Günübirlikçi tatilciler ise pistlerin dışında bulunan tesislerde şişme bot ve kızakla kayıp, kartopu oynadı.
KİLOMETRELERCE KUYRUK
Kartepe yolunda ise öğle saatlerinde kilometrelerce yoğunluk başladı. Zirveye çıkmak için yaklaşık 45 dakikadır yolda olduğunu söyleyen Mehmet Keskin, "İstanbul'dan Kartepe'ye geldik, fakat zirveye çıkarken trafik yoğunluğuyla karşılaştık. Yaklaşık 45 dakikadır oteller bölgesine çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
SÖMESTRE REZARVASYONLARI BAŞLADI
Sömestr rezervasyonlarının başladığını söyleyen Kartepe Oteli Genel Müdürü Servet Akça, 'Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda tesisimizde bulunan 17 kayak pistinin tamamı açık ve insanlar rahatça kayak, snowboard yapıyorlar. Sömestr rezervasyonları da başladı. Buraya sömestr tatilinde gelmek isteyen vatandaşlarımız erken rezervasyon yaptırırlarsa iyi olur." diye konuştu.
KEYİFLİ BİR YOĞUNLUK VAR
Kartepe'de güzel bir yoğunluk yaşandığını belirten Dursun Deniz, "Kartepe bol karlı ve güneşli olduğu için çok güzel kayak yapılıyor. İnsanlar burada kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Biz burada işletmecilik yapıyoruz sömestre tatilinde daha da yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Mehmet Keskin, Jandarma, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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