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KOCAELİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 keçi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

10.08.2019 16:17 KOCAELİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 keçi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklara yanaşan itfaiye merdivenine atlayan keçiler, aşağı indirildi.
Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesi'nde Turhan Tankutay, keçileri otlamaları için Ulaşlı Yalı Mahallesi Spor Tesislerinin arkasındaki yeşil alana bıraktı. 2 keçi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Turhan Tankutay itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile keçilerin bulunduğu yere yaklaşıldı. Keçiler, yanlarına yanaşan itfaiye merdiveninin sepetine atladı. Keçiler daha sonra aşağı indirildi. Turhan Tankutay, keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli, İtfaiye, Ulaşlı, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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