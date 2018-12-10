Kocaeli Kaza Anı Kameraları Yansıdı

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı (2)
KAZA ANI KAMERALARI YANSIDI İzmit
'te, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla sol şeritten sağ şeride geçerek yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak savrulurken, arkadan gelen halk otobüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansırken, otobüste bulunanlar içeride savrulduğu görüldü.
İzmit
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:15