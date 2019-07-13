KOCAELİ Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin takla atması halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Kaza önceki gün, D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun sağına savrularak takla attı. Kaza anı arkadan gelen halk otobüsünün kameralarına yansırken, araç içerisindekilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı. Kazada otomobil sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.