KOCAELİ Kazada bacağını kaybetti, şimdi milli takımı hedefliyor

Kazada bacağını kaybetti, şimdi milli takımı hedefliyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Yusuf Zengin(30) 17 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Hayata küsmeyen Yusuf Zengin, 6 yıl önce başladığı ampute futbolda hedefini milli takım olarak belirledi.

Dilovası ilçesinde yaşayan Yusuf Zengin, 2003 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Yaşamdan kopmayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Zengin, 6 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle futbol oynamaya başladı. Sakarya Ampute Futbol Takımı kadrosunda Ampute Engelliler 2. Ligi'nde top koşturan Yusuf Zengin, hem fabrikada çalışıyor hem de haftanın 3 günü Sakarya'daki idmanlara katılıyor. Kendini daha fazla geliştirmek istediğini belirten Yusuf Zengin, hedefinin Ampute Milli Futbol Takımına girmek olduğunu söyledi.

Kazanın ardından hayata küsmediğini belirten Yusuf Zengin, "2003 yılında trafik kazası geçirip sağ bacağımı kaybettim. O günden bugüne kadar hiç hayata küsmedim. Ne olduysa, her şeyin üstesinden gelme yeteneğine sahip bir insanım, Rabbimin verdiği güce dayanarak. Yaklaşık 5-6 sezondur top oynuyorum" dedi.

Hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyleyen Zengin, "Bedenimizin bir yanı eksik diye hayata küseceğiz diye bir kaide yok. Hedefim, Rabbim izin verirse milli takımda oynamak" diye konuştu.