KOCAELİ Kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Samet Koyun (31) yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon karşı şeride geçerek, Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan(31), oğlu Göktuğ Barhan(6), kız kardeşi Tuğba Kılıç(33) ve yeğeni Berra Kılıç(2) hayatını kaybetti. Sürücünün annesi Necla Barhan(55) ile babası Reşit Barhan(65) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, bugün Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından cenaze aracına getirilen tabutların yanına gelen bir kadın tabutlara sarılarak feryat etti. Yaşlı kadını çevresindekiler sakinleştirerek cenaze aracından uzaklaştırdı. Cenazeye yoğun bir katılım sağlanırken, sosyal mesafe kuralına da mümkün olduğunca dikkat edildi.

Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, "Çocuklar senelik izne çıkmışlar. Kandıra Kefken'e denize gitmişler. Kaza dönüşte oluyor. Fakat kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü. Rahmetlinin annesi her şeyi görmüş. Direk üstlerine, hiç sapmadan, taksi kaçmasına rağmen direk üstlerinden geçmiş. Şoförün bundan 3 ay öncesine kadar sadece taksi kullandığı, o kamyonu kullanacak ehliyeti varsa bile en fazla 3 aylık olduğu söyleniyor. Resmen bir cinayet işlendi. Hayata umutla bakan 2 hanenin ocağı söndü, kapısı kapandı. Burada, bu acıda başka ne denebilir ki? Savcıların, devlet büyüklerinin bu haneyi kapatan, yok eden, böyle bir şeye maruz bırakan kişinin inşallah cezasını verirler." dedi.