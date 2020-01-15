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Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar ettiKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Mümin E. (65), kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54
Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti
KOCAELİ'nin ilçesinde Mümin E. (65), kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Gezer Sokak'taki binada meydana geldi. Oğluyla birlikte yaşayan Mümin E., evde yalnız olduğu sırada kendisini iple doğal gaz borusuna astı. Eve gelen oğlu tarafından ipte asılı şekilde bulunan Mümin E.'nin, eve gelen sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Mümin E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruştuma sürüyor.
Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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