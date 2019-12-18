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Kocaeli-kendisini doğalgaz borusuna astı

Kendisini doğalgaz borusuna astıKOCAELİ'de yaşayan Binnet S. (54), kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

18.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:20
Kendisini doğalgaz borusuna astı
KOCAELİ'de yaşayan Binnet S. (54), kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay öğle saatlerinde, Çenedağ Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Emekli olan Binnet S.'den bir süredir alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis, Binnet S.'yi doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. Gelen sağlık ekipleri, Binnet S.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kocaeli-kendisini doğalgaz borusuna astı

Derince, Güncel

Kaynak: DHA


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