Haberler » Güncel » Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti - Haber

Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti

Kendisini evin kapısına asarak intihar ettiKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.

08.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:43
Kendisini evin kapısına asarak intihar etti
KOCAELİ'nin ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.
Olay öğle saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı binada yaşayan Önder Karakaş, evin giriş kapısına kendine iple asarak intihar etti. Önder Karakaş'ı ipe asılı halde görenler polis ve 112 Acile verdi. Sağlık ekipleri Önder Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Karakaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti

Menderes, Derince, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:27   MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı
19:27   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalanma anı
19:26   İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek
19:25   "Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu"
19:25   Dolmuşun çarptığı kişi öldü
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:30:34