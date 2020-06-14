Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size

İzmit'te hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlu, polisler tarafından kıstırıldığı yerde polislere "Ayıp be size" diye tepki gösterdi. Bir süre bulunduğu yerden çıkan suçlu gözaltına alındı.

14.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:21

Kocaeli İzmit'te polisler, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.

HURDA EŞYALARIN ARASINDA BULUNDU

İzmit'te "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size

"SIKIN BİR TANE KAFAMA EN GÜZELİ O OLUR"

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah'ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi. Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü.

Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (3)
YORUMCU: Çarşı Polise Karşı
Cevap Yaz 1 0
46: insanları zehirlerken ayıp yok ama demi.
Cevap Yaz 0 17
ARTIK AYIP EDEN HIRSIZ DEĞİL POLİS ÖYLEMİ..: öğretmen
Cevap Yaz 1 11

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