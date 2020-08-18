KOCAELİ Kesmeye kıyamadığı kuzuyu tasma takıp sokaklarda gezdiriyor

Kesmeye kıyamadığı kuzuyu tasma takıp sokaklarda gezdiriyor

İZMİT'te Kurban Bayramı öncesi babasının kesmek için aldığı kuzuyu besleyen Resul Üzel (16), ailesinin kuzuyu kesmeye kıyamaması üzerine kuzuyu sahiplendi. Evlerinin önünde ki bahçede baktıkları kuzuya 'Karagöz' adını veren Üzel, tasma taktığı kuzusunu sokaklarda gezdiriyor.

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Üzel ailesi, Kurban Bayramı'nda kesmek için kuzu satın aldı. Bir süre evde besledikleri kuzuyla aralarında duygusal bag kuran aile, Kurban Bayramı geldiğinde kuzuyu kesmeye kıyamadı. Yaklaşık 1 aydır aynı evde yaşadıkları kuzuya 'Karagöz' adını veren Resul Üzel, kuzuya tasma takıp zaman zaman sokaklarda gezdiriyor.

'ÇOK ALIŞTIK KESEMEYİZ'

Kuzuyu görenlerin önce şaşırdığını sonra fotoğraf çektirdiğini söyleyen Resul Üzel, Kurban Bayramı'nda satın aldık ve kuzuyu çok sevdik. Neşe verdi evimize, o yüzden kesmeye kıyamadık. Çok seviyoruz kuzuyu. Tasma takıp sokaklarda gezdiriyorum her gün. Parklarda sokaklarda beraber vakit geçiriyoruz. Görenler 'Maşallah' diyor kuzuma, şaşırıyorlar. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Mahallede de çok fazla ilgi gördü. Bir sonraki bayramda da kesmeyeceğiz. Çok alıştık ve kesemeyiz artık kuzumuzu çok seviyoruz? dedi.