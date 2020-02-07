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Kocaeli kılıçdaroğlu'ndan izmit'te kardeşlerine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaretCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.

07.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40
Kılıçdaroğlu'ndan 'te kardeşlerine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ile kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı ziyaret etti.
İzmit'e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEM yolu İzmit girişinde, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Şirintepe Mahallesi'nde oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, hastanede tedavi gören ve ağabeyinin yanında kalan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için İzmit'e geldiği öğrenildi.
Kocaeli kılıçdaroğlu'ndan izmit'te kardeşlerine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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