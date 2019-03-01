Kocaeli Kocaeli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin Tanıtımı Yapıldı

Kaynak: DHA

Kocaeli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımı yapıldıKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vaizlerin yetişmesi için daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyaç olduğunu söyledi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde yaptırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine katıldı. Programa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. 12 bin 470 metrekare alanda inşa edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde, 11 adet sınıf, 6 adet çalıştay bölümü, 330 kişilik konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve bilgisayar odası bulunuyor.Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile bu eğitim merkezlerini açmaya başladık. İl Müftülüğünü bırakıp Haseki Eğitim Merkezi'nde 2 buçuk yıl bu eğitimi almak için gelen hocalarımız oldu. İl müftülüğünden ayrılıp geldiler, talebe oldular. Ne kadar önemli bir yer olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Orası yetmedi, Konya'da açıldı. Konya yetmedi, Erzurum'da, Trabzon'da, Kayseri'de, Rize'de, Diyarbakır ve İzmir'de açıldı. Şimdi 9'uncu olarak da Kocaeli'de açıldı. İnşallah 10'uncusunu da bu sene Ankara'da açacağız. Bana göre halen yeterli değil. Çünkü bizim bütün müftülerimiz ihtisas mezunu ve bundan sonrakiler de ihtisas mezunu olmak zorunda. Her yıl müftülük sınavı yapıyoruz ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü sürekli devir daim var. Bizim 6 bin vaizlik kadromuz var. Ancak şu anda bunun 3 bini dolu. Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var dedi.Programın sonunda Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a divit uçlu kalem, hokka ve büyüteçten oluşan bir set hediye etti.