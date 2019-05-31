KOCAELİ KÖFTECİ DÜKKANINA FUHUŞ OPERASYONU

KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, polisin takibe aldığı köfteci dükkanını çalıştıran kadının işyerinde garson olarak çalıştırdığı kadınları fuhuş yaptırdığı belirlenirken, 25 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Gebze'de bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2,5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan dükkanı A.A.(45) isimli kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırıldığını belirledi. Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi.
28 Mayıs tarihinde rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfte dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine çete üyelerinin hata yapmasını bekleyen polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca
ve Çayırova
ilçeleri ile Trabzon
'un Sürmene
ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlardan toplam 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu tespit edildi. Çetenin eline düşerek pasaportlarına el konulan ve şiddet görerek fuhşa zorlanan 4 Özbekistan
, 2 Kırgızistan
ve 1 Türkmenistan
uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla serbest bırakıldı.
'Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek, Yasa Dışı İnsan Ticareti ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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