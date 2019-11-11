Haberler » Güncel » Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi - Haber

Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdiKocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybettiÇayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl...

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22
Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti
Çayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl önce kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konan ve evine gönderilen Medine yaklaşık 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan Medine tekrar iyileşmesi için Ukrayna'nın Kiev şehrinde kök hücre tedavisi görmesi gerekiyordu. Gerekli yardımların gelmemesi sonucu Medine'nin küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.
Medine'nin cenazesi bugün Çayırova'nin Fazilet Camisinden kılınacak ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verilecek.
Kocaeli kök hücre bekleyen medine yaşamını yitirdi

Çayırova, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 Başkan Özlü ilklere imza atmaya devam ediyor
16:22 Gediz'de doğalgaz borusu patladı, iş makinesi alev alev yandı
16:26 Bakan Soylu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın açılışına katıldı
16:26 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları
16:26 Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:28:50