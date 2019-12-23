Kocaeli Kongre Merkezi'ne çevre düzenlemesi

Doğaya ve yeşile önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin boş alanlarının yeşillendirmesinin yanı sıra inşa ettiği projelerin çevresini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda İzmit Sekapark'ta inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi otoparkının bir kısmını oluşturan 150 araçlık otoparkta çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile otopark daha yeşil ve düzenli bir hale getirildi.

100 KAMYON TOPRAK SERİLDİ

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında otoparkın ara refüj kısımlarına 100 kamyon toprak serildi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri bu kısımlara 100 adet yapraklı ve 60 adet ibreli ağaç dikti. 10 personelin görev yaptığı çevre düzenlemesi bir hafta da bitirildi.

SULAMA SİSTEMİ KURULDU

Öte yandan çevre düzenlemesinin yapıldığı alanların her zaman yeşil kalabilmesi için sulama sistemi kuruldu. Otoparkın çevresine 400 metre panel çit döşendi. Yapılan çevre düzenleme çalışması 150 araçlık otoparkı Kocaeli Kongre Merkezi'ne yakışır hale getirildi.