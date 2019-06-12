Kocaeli konserlerle bu yaz dopdolu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ünlü sanatçıların akınına uğrayacak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 53. Yaz Etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçılar Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde konserleriyle Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz yaz binlerce Kocaelili'nin akın ettiği konserler bu yazda devam edecek. 26 Haziran Çarşamba
günü Nil Karaibrahimgil
'in sahne almasıyla başlayacak olan 2019 Yaz Konserleri, 30 Ağustos Cuma günü Göksel konseriyle sona erecek. Popüler ve sevilen isimlerin konserleriyle renkli görüntülerin oluşacağı yaz konserleri, eğlencenin de odak noktası haline gelecek.
Kocaeli Fuarı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde Kocaelililer sevdikleri sanatçıların müziklerini eğlenerek dinlerken onları yakından görerek eğlenme imkanı bulacak. 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlayacak olan konserler, 10 Temmuz Emre Aydın
, 24 Temmuz Murat Kekilli
, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer
ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay
Stadı'nda düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise birbirinden ünlü ve sevilen sanatçılar Gebzelilerle buluşacak. Gebze'de düzenlenecek konserlerde 26 Temmuz Cuma Emre Kaya
ve 9 Ağustos Cuma Alişan
konserleri düzenlenecek. Yaz konserleriyle Gebzeliler, eğlenceli saatler yaşayacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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