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Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı

İZMİT'te internet üzerinde hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaptı.

03.10.2019 16:56
İZMİT'te internet üzerinde hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaptı. H.Ö. bu kez parayı M.G. (29) isimli kadın arkadaşının hesabı üzerinden alırken, kayıplara karıştı.
İnternet üzerinde bir alışveriş sitesine satılık konteyner ilanı veren H.Ö., Antalya'da yaşayan S.K. ile 5 bin 500 TL karşılığında anlaştı. H.Ö., konteyneri satın almak isteyen S.K.?dan parayı yatırması için M.G. isimli kadın arkadaşının hesap numarasını verdi. H.Ö. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. S.K.?nın şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabına yatan parayı çekerek H.Ö.?ye veren M.G.?yi gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan M.G.?nin, H.Ö.?nün arkadaşı olduğunu ve hesabına gelecek parayı çekerek kendisine getirmesini istediğini, olayın dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. adliyeye sevk edildi.
H.Ö.?nün aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi hayali konteyner ilanı ile dolandırması nedeniyle tutuklanan H.Ö. cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı dolandırıcılık yöntemini kullanırken, polis tarafından her yerde aranıyor.
Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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