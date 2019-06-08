KOCAELİ KONTROLDEN ÇIKAN TIR YOL TABELASINA ÇARPTI 1 YARALI

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarparken, sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez
Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir idaresindeki 81 KD 378 plakalı TIR sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir'i, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Adalet Köprüsü bağlantısı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, D-100 Karayolu İstanbul
istikametinde de 1 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola dökülenler temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.
Kaynak: DHA
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