Kocaeli Köpeği Hayata Döndürmek İçin Çabaladılar, Başaramayınca Gözyaşlarını Tutamadılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, zehirlendiği düşünülen köpek kaldırımda can çekişirken, duyarlı vatandaşlar köpeği hayatta tutabilmek için çabaladı. Köpeğe iğne vuran, elleri ile ağzına yoğurt süren, kalp masajı yapan vatandaşlar köpeğin ölmesinin üzüntüsünü yaşadı. Kadınlar gözyaşlarını tutamadı.Bugün, Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne yatan köpeğin can çekiştiğini gören vatandaşlar, köpeği kurtarabilmek için çabaladı. Belediyeye haber verilirken, bu sırada duyarlı vatandaşlar zehirlendiği düşünülen köpeği kurtarabilmek için alınan bir ilacı köpeğe enjekte etti. Alınan yoğurt köpeğin ağzına sürülürken, köpeğe kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen can çekişen köpek herkesin gözü önünde öldü. Köpeğin üzerine siyah bir poşet serilirken, hayvanın ölümünün üzüntüsünü yaşayan kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Gelen belediye ekibi, köpeğin öldüğünü görünce, hayvanın bulunduğu yerden alınarak gömülmesi için başka bir ekibe haber verdi.