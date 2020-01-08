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Kocaeli köprüden yola atladı

Köprüden yola atladıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, U.G. yakınlarının gözleri önünde köprülü kavşakta korkulukları aşarak D-100 Karayolu'na atladı.

08.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:57
Köprüden yola atladı
KOCAELİ'nin ilçesinde, U.G. yakınlarının gözleri önünde köprülü kavşakta korkulukları aşarak D-100 Karayolu'na atladı. Yaralanan U.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay saat 12.45 sıralarında, D-100 Karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp yola atladı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı atlayan U.G. kanlar içerisinde kalırken, araçlar yola atlayan kişiye çarpmamak için durdu. verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi başının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan U.G.?yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. U.G.?nin yanında bulunan bir kadın olayın şokunu yaşarken, polisler tarafından sakinleştirildi. Hayati tehlikesi bulunun U.G. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli köprüden yola atladı

D-100 Karayolu, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA


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