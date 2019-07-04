04.07.2019 13:22
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KOCAELİ Köprünün beton kaplaması çöktü

Köprünün beton kaplaması çöktüKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü.

Köprünün beton kaplaması çöktü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü. Köprü çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. KOCAELİ Köprünün beton kaplaması çöktü
Kaynak: DHA
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